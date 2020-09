Attaque à l'arme blanche à Paris : comment se portent les deux victimes ?

Une attaque au couteau a eu lieu vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, dans le onzième arrondissement de Paris. L'agression a été particulièrement violente et a fait deux victimes. Ces dernières ont été hospitalisées et ont reçu les soins nécessaires. Il s'agit de deux employés de Premières Lignes télévision. Interrogé par l'équipe, le PDG de l'entreprise a fait part de son effroi quant à cette attaque.



