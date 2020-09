Attaque à l'arme blanche à Paris : l'agresseur reconnaît les faits

Son nom est Ali H.. En garde à vue au siège de la police judiciaire parisienne et avec l'aide d'un interprète, il a entièrement reconnu les faits et n'a pas fait mystère de sa cible. Ces dernières heures, ce ressortissant pakistanais a avoué qu'il voulait s'en prendre directement à Charlie Hebdo. Il dit avoir voulu venger le prophète Mahomet après la nouvelle publication de caricature à la Une du journal à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015.



