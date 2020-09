Attaque à l'arme blanche près de l’ex-siège de Charlie Hebdo : qui est vraiment l'assaillant ?

L'auteur de l'attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo s'est présenté aux policiers comme un Pakistanais de 18 ans. Mais les enquêteurs auraient la preuve qu'il est bien plus âgé que cela et qu'il aurait menti sur son identité. Emmanuel Macron affirme ce soir que la nature islamiste de l'attentat ne fait aucun doute. Alors, qui est vraiment l'homme ayant grièvement blessé deux personnes vendredi dernier à Paris ?



