VIDÉO - Attaque à la préfecture de police de Paris : à Rodez, Macron fait observer une minute de silence pour les victimes

HOMMAGE - En déplacement à Rodez pour le premier débat sur les retraites ce jeudi, Emmanuel Macron a rendu hommage aux policiers décédés et à leurs collègues en observant une minute de silence.

"Un véritable drame". Ce jeudi, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau survenue en milieu de journée au sein même de la préfecture de police de Paris. Jeudi soir, alors qu'il inaugurait avec une heure de retard sur l'heure prévue le premier débat sur les retraites à Rodez (Aveyron), il a expliqué s'être rendu en début d'après-midi à la préfecture de police située sur l'île de la Cité à Paris pour soutenir les fonctionnaires qui ont perdu leurs collègues, tués par un agent administratif travaillant à la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP).

"J'ai passé deux heures avec des femmes et des hommes remarquables qui (...) jour et nuit font tout pour nous protéger", a-t-il précisé avant de demander la minute de silence "pour ceux qui sont tombés, leurs familles et leurs collègues".