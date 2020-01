Attaque au couteau à Villejuif : quel était le profil de l'assaillant ?

LE WE 13h

L'émotion est encore vive à Villejuif après l'attaque au couteau survenue le 3 janvier 2020. Celle-ci a fait un mort et deux blessés. L'assaillant a tout de suite été abattu par les policiers. L'enquête se poursuit pour cerner son profil. Diagnostiqué comme schizophrène, il avait été interné, puis relâché en 2019, sans mesures contraignantes.



