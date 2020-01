Attaque au couteau à Villejuif : un assaillant déséquilibré et radicalisé

Nathan C, l'assaillant de Villejuif, habitait dans le XIVe arrondissement de Paris. Sa mère le décrit comme un enfant précoce au lourd passé psychiatrique, accentué par une longue dépendance au cannabis, et un brillant étudiant en écoles de commerce. Son passage à l'acte serait dû, selon cette dernière, à sa reconversion à l'islam et son mariage religieux refusé par un imam, sans union civile préalable.



