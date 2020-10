Attentat de Conflans : le tueur était en contact avec un djihadiste en Syrie

Sa radicalisation ne l'a pas empêché de passer sous les radars. L'engrenage mortifère d'Abdoullah Anzorov est né il y a un an environ. Ses parents l'ont reconnu en garde à vue, la vie de leur fils ne tournait plus qu'autour de l'Islam. Un Islam rigoriste et teinté de violence. Ni sa famille ni ses amis n'ont en revanche cru bon d'alerter les autorités. L'analyse du téléphone portable du terroriste a aussi livré des indices troublants. Le jeune Tchétchène parlait souvent russe avec un homme basé en Syrie, dans un secteur gangréné par les troupes de Daech. Les policiers se demandent si ce mystérieux correspondant a pu jouer le rôle de commanditaire.



La justice, elle, a voulu envoyer un message fort aux sept suspects interpellés. Six d'entre eux font office de complice, notamment deux collégiens. Le terroriste leur avait remis 300 euros pour lui désigner sa proie. Les deux adolescents de 14 et 15 ans risquent désormais 20 ans de prison. L'avocat de l'un d'eux est formel et raconte que le collégien se dit totalement dépassé par les événements. Cinq hommes sont désormais sous les verrous et risquent la prison à perpétuité. Parmi eux, le prédicateur islamiste, devenu l'un des porte-paroles de la vindicte contre Samuel Paty, trois amis de l'assaillant, mais surtout un parent d'élève, dont les vidéos sur les réseaux sociaux avaient attiré l'attention de l'assassin. Les policiers en sont convaincus. Sans elles, l'enseignant serait sans doute aujourd'hui encore en vie.



