Assassinat de Samuel Paty : "On n'a rien vu venir", témoigne l'oncle du terroriste

Trois jours après l'effroyable assassinat de Samuel Paty, professeur décapité à Conflans-Saint-Honorine, dans les Yvelines, le profil de l'assaillant se précise. Âgé de 18 ans et connu de la justice pour des affaires de dégradation de bien public et de violence en réunion, ce jeune Russe d'origine tchétchène habitant Evreux, dans l'Eure, n'était pas fiché S pour de l'islamisme radical et avait obtenu sa carte de séjour en mars. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place et a pu interroger les proches de l'assaillant.