Attentat de Nice : nouvelles gardes à vue

C'était sa passion. Nadine Devillers jouait encore sur scène il y a un mois. Elle est la première victime de la basilique de Nice. Après la terrible nouvelle, ses amis se sont réunis spontanément dans leur petit théâtre. Jean-Paul, un ami, témoigne : "On a tous besoin de se retrouver. C'est très important. Faut qu'on soit solidaire. J'ai beaucoup de...", dit-il en pleurant. "Elle avait beaucoup de douceur. Et elle avait toujours le sourire malgré le fait qu'elle n'ait pas eu la vie facile. Elle est toujours présente pour les autres", se confie l'une de ses amies. "Nadine, c'était ça", poursuit-elle en sanglotant.



Émotion, chagrin de toute une ville pour les trois victimes assassinées. Tout au long de la journée devant la basilique, les Niçois ont continué de se rassembler.



En parallèle, l'enquête progresse. Vendredi soir, dans le quartier nord de Nice, des policiers de la BRI et du RAID ont interpellé deux hommes de 33 et 35 ans. Et ce samedi après-midi, un quatrième homme a été arrêté dans le département. Selon nos informations, un Tunisien d'une trentaine d'années présenté comme proche de l'assaillant. Ce dernier est toujours hospitalisé. Les enquêteurs ne peuvent pas encore l'interroger.