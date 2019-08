Coups de feu sur le tournage du clip de Booba : ce que l'on sait

Tout s'est déroulé aux alentours de minuit, dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois, où se tournait un clip du rappeur Booba. Entre quinze et vingt hommes armés de battes de baseball et d'armes à feu ont surgi sur le plateau de tournage. Plusieurs personnes ont été blessées dont le réalisateur du clip, Chris Macari et un technicien qui ont été victimes de coups de pied, de poing et de battes. Une troisième personne a été blessé par balle à la cuisse et a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en danger.