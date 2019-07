Marne : quatre morts, dont trois enfants, dans un accident sur un passage à niveau

Le Préfet de la Marne et le Directeur régional Réseau de la SNCF se sont immédiatement rendus sur place. Selon la SNCF, le passage à niveau n’était pas répertorié comme sensible, aucun accident n'avait été enregistré et il était régulièrement entretenu.





La préfecture de la Marne a ouvert un centre d'accueil à la salle communale d'Avenay-Val-d'Or afin d'accueillir les passagers du train. Une cellule d'urgence médico-psychologique est également ouverte et tenue par le SAMU.