Une foule danse dans le 18e arrondissement de Paris : que sait-on de ce rassemblement ?

Dans les jours et semaines qui viennent, de nouvelles diffusions de musique devraient avoir lieu. Le DJ improvisé, que l'on retrouve sur Instagram sous le pseudonyme "@DiscoBalcons", a ainsi expliqué que le rendez-vous du samedi 20 heures ne pourrait plus avoir lieu désormais. Il indique néanmoins qu'il retournera au platines de façon plus aléatoires, "deux ou trois fois par semaine". Pour éviter que des rassemblements se forment, il souligne aussi qu'il ne diffusera qu'une ou deux chansons et qu'il coupera la musique si des attroupements sont observés dans la rue.

Directeur technique dans un théâtre parisien, il a tenu à remercier les forces de l'ordre, qui ont fait preuve de compréhension et lui ont simplement formulé un avertissement. Il assure avoir été surpris par la foule rassemblée samedi soir, les précédentes diffusions de chansons n'ayant jusqu'à présent pas conduit à une présence massive de riverains sur la place en contrebas de son immeuble.