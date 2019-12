Bas-Rhin : 107 tombes profanées dans un cimetière juif

C'est une profanation méthodique. Une par une, 107 tombes ont été souillées d'une croix gammée au cimetière israélite de Westhoffen (Bas-Rhin). Des tags antisémites ont également été apposés sur la mairie d'un village voisin, ainsi que sur une synagogue. Une cellule de gendarmes spécialisée dans ces affaires est sur place et cherche actuellement des indices.



