VIDÉO - "Ça a explosé juste en face de moi": les images d'un journaliste italien juste après l'explosion de la rue de Trévise

Sur les images, on voit un amas considérable de débris au sol, des voitures renversées par le souffle de la détonation, et des pompiers à pied d'oeuvre pour secourir les personnes prises au piège. Dans cette vidéo longue de plus de deux minutes, Valerio Orsolini traverse ensuite les couloirs de son hôtel, également ravagés, où retentit l'alarme incendie, en même temps que les sirènes des véhicules de secours. Orsolini va ensuite rejoindre le hall de l'établissement, où plusieurs personnes blessées sont prises en charge par les pompiers.