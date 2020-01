Caen : les actes contre la religion chrétienne se multiplient

Il y a dix jours, un car de pèlerins catholiques a été pris pour cible pà Caen par une bande d'individus cagoulés, à Caen. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, car en deux mois, plusieurs lieux de culte et symboles chrétiens ont été profanés dans la ville et dans les alentours. Des plaintes ont déjà été déposées. Pour les habitants, chrétiens ou non, c'est l'inquiétude et la consternation qui dominent.