Rouen : un jeune chercheur guinéen trouve la mort après une altercation

LCI a recueilli le témoignage d'un ami de la victime, qui s'est rendu sur le lieu de l'agression peu après les pompiers. Kalil Kéita, enseignant chercheur à l'Université de Rouen et également Guinéen, affirme que Mamoudou Barry rentrait chez lui en voiture avec sa compagne quand, à hauteur d'un arrêt de bus "l'agresseur les a pointés du doigt et a dit : 'Vous les sales noirs, on va

vous niquer ce soir'."





Évoquant une "agression raciste", Kalil Kéita a également affirmé que l'agresseur était de "type maghrébin", mais ne pas savoir s'il est de nationalité algérienne. Le soir de l'agression se déroulait la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre l'Algérie et le Sénégal.