Ce que l'on sait de l'immolation d’une lycéenne à Villemomble

Selon le rectorat, une trentaine de personnes ont assisté à la scène. Ils ont vu une élève s'immoler puis se jeter du premier étage de l'établissement. Le lycée a très vite mis en place une cellule psychologique pour accueillir les témoins, les lycéens et les enseignants. La jeune fille a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Elle serait suivie pour des troubles psychologiques. Ce soir, on ignore encore la raison de son geste.



