Chevaux mutilés en Europe : le mystère reste entier

Dans l’affaire des chevaux mutilés, la recherche du ou des auteurs des faits se poursuit sur notre territoire. A l’étranger, des attaques très similaires se sont déroulées il y a plusieurs années. Tous ces dossiers ont un point commun : les auteurs n’ont jamais été retrouvés. En Grande-Bretagne, 160 chevaux ont été mutilés entre 1983 et 1993. La police britannique monte alors une cellule spéciale, mais personne n’a jamais été inculpée. En Allemagne, 50 chevaux ont été tués entre 1993 et 2003, dans le Nord du pays. La police allemande traque un homme en 1999, mais sans jamais mettre la main dessus. Dans les archives de presse, on trouve aussi cette série d’attaques il y a quatre ans en Belgique. L’une des premières victimes a un point commun avec plusieurs affaires françaises. Il s’agit de l’oreille coupée. Ce poney a été filmé ce mardi 8 septembre 2020 par sa propriétaire. Le 25 juillet 2016, elle découvre sa bête mutilée. Sans explications, cette série d’agressions s’était arrêtée au bout de six mois. La police belge n’a jamais trouvé des coupables, ni la moindre piste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.