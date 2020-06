Colère des policiers : le gouvernement va-t-il céder ?

La colère des policiers ne faiblit pas. Ce vendredi 12 juin, les syndicats ont organisé une descente symbolique des Champs-Elysées. Il s’agit d’une colère ciblée contre le ministre de l’Intérieur, après notamment ses propos sur la suspension d’un policier en cas de "soupçon avéré de racisme". Les représentants des policiers reprochent notamment à Christophe Castaner son souhait d’interdire la clé d’étranglement, une prise qui permet d’interpeller un individu récalcitrant. De son côté, le locataire de la place Beauvau reçoit depuis jeudi 11 juin les organisations syndicales. Lors de ces entretiens, il a fait son mea culpa et a reconnu la maladresse de ses propos. La clé d’étranglement pourrait finalement être maintenue, mais avec un cadre plus stricte.



