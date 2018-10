VIDÉO - Collision de deux navires au large de la Corse : course contre la montre pour éviter une pollution

Deux hélicoptères se sont d'abord rendus sur place, précise la préfecture maritime. Un premier de la Gendarmerie nationale, avec à bord un spécialiste du sauvetage en mer, puis un second de la Marine nationale avec des experts envoyés à bord du CLS Virginia. Le navire remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Flandre est ensuite arrivé sur place, suivi dans la nuit du BSAD (bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution) Jason, puis dans la journée de lundi du BSAD Ailette. Trois navires italiens doivent également se rendre sur la zone.