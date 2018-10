VIDEO - Collision en Méditerranée au large du Cap Corse : ce que l'on sait sur cet accident d'une "exceptionnelle" rareté

Deux navires français et deux italiens étaient déjà présents lundi matin, et un autre de chaque pays doit encore arriver. L'objectif est d'empêcher au maximum tout nouveau dégagement de carburant de la soute du porte-conteneurs qui a été endommagée, et de récupérer le fuel qui s'en est déjà échappé. Contactée par LCI, la préfecture maritime a précisé que les moyens déjà présents sur place disposaient des capacités de stockages suffisantes pour faire face. Les opérations de dépollution consistent à déployer un barrage flottant pour limiter l'extension de la traînée et concentrer la pollution. Le barrage se fait grâce à un système de bras articulé qui concentre le fuel puis avec un écrémeur qui le récupère ensuite.