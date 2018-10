VIDÉO - Collision en Méditerranée : la pollution s'étend sur 25 km, une tentative de désincarcération a échoué

Le choc a eu lieu vers 7H30 du matin quand le navire tunisien, Ulysse, est entré en collision avec le porte-conteneur CLS Virginia, alors au mouillage à environ 28 km au nord-ouest du cap Corse. "Le porte-conteneurs, qui était vide, avait demandé le mouillage", a indiqué la préfecture maritime à Toulon. Comment expliquer une telle collision ? Si la préfecture maritime se refuse pour l'heure à pointer du doigt une responsabilité, celle-ci précise qu'une enquête a été ouverte pour "pollution consécutive à un accident maritime" et confiée à la gendarmerie maritime.





Une source contactée par l'AFP précise que le navire tunisien "allait peut-être trop vite par rapport à sa capacité de réaction". Seule certitude : bien que situé loin de la côte, le mouillage du porte-conteneur était autorisé à cet endroit, en dehors des eaux territoriales. Et ce grâce à une langue de sable qui remonte le niveau des fonds marins à une cinquantaine de mètres. Lundi soir, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a dénoncé le comportement "totalement anormal" du navire tunisien, jugeant qu'il est "évident qu'il n'y a pas eu la veille à la barre du navire roulier" qui aurait, selon lui, permis d'éviter la collision.





Dans un communiqué, l'association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois a affirmé mardi que le navire tunisien "cumul(ait) les déficiences techniques ou humaines à chaque fois qu'il fait l'objet d'un contrôle à Gênes, à Libourne ou à Barcelone", regrettant que "les ports de Sète et de Marseille" soient "plus indulgents". L'association a aussi dénoncé le "mouillage incongru pour une période indéterminée" du porte-conteneurs chypriote "en chômage et en attente d'une offre de travail", jugeant qu'il s'agissait d'un "stationnement gratuit et dangereux en haute-mer".