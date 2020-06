Comment s'est déroulée la Fête de la musique ?

Durant la Fête de la musique de ce dimanche, l'insouciance et l'envie de se retrouver l'ont emporté sur la prudence. À Paris, comme à Lyon, le port du masque a été rarement respecté. Et la dispersion des rassemblements de plus de dix personnes non autorisés ont abouti à des affrontements entre policiers et jeunes. Face à l'augmentation du taux de circulation du virus en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie, les médecins appellent à la plus grande prudence.