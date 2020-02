VIDÉO - Communautarisme : à Mulhouse, dans l’un des quartiers de "reconquête républicaine" que Macron visite aujourd’hui

Une visite d'Emmanuel Macron est prévue ce mardi 18 février à Mulhouse. Il doit y évoquer la lutte contre la radicalisation et le communautarisme ou plutôt du "séparatisme islamiste", tel qu'il le qualifie. Le président de la République est attendu à Bourtzwiller, l'un des 47 "Quartiers de reconquête républicaine" du pays, dispositif créé en 2018. Ce dernier a-t-il permis au quinze mille habitants de percevoir une amélioration ? Nos journalistes ont enquêté sur place.



Avant la venue du chef de l'Etat, le scepticisme semble de mise. "Rien ne s'est amélioré, déplore un habitant. Peut-être oui, des bâtiments, des coups de peinture", lance-t-il. Toujours est-il qu'une police de sécurité du quotidien a vu le jour récemment. Et les moyens des forces de l'ordre sont accrus. Une vingtaine de personnes y ont été mobilisées pour traiter les divers problèmes et rencontrer les habitants. "On est en première ligne, on veut gagner du terrain mètre par mètre pour remettre la République et le vivre ensemble au cœur du quartier", déclare aux caméras de TF1 Fatiha Bouzi, brigadier chef de ce commissariat du secteur nord du quartier de Bourtzwiller.