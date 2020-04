Confinement : les actes de délation se multiplient

"J'ai vécu longtemps en Autriche, où c'était considéré comme civique, et ça me choquait beaucoup. donc maintenant que je suis rentrée en France, je suis assez étonnée de voir les Français adopter ce genre de comportement

Des délations que l'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, photos à l'appui, avec des motifs divers et variés. Certains s'inquiètent de voir des individus se regrouper sous leurs fenêtres à plusieurs moments de la journée, quand d'autres s'offusquent en faisant leurs courses de voir certains n'acheter que deux canettes de bière et un produit WC...

Parfois, ce sont aussi des élus locaux qui reçoivent des appels. Interrogé dans le JT de 13H, Stéphane Leyenberger, le maire DVD de Saverne (Bas-Rhin) tente de donner une explication : "Je crois qu'il y a sans doute une peur quelque part que le confinement doive durer plus longtemps, si tout le monde ne respecte pas la règle. Quand on voit que soi-même, on essaye de respecter des règles et que à côté

Bien que marginale, cette expression de la frustration sature tout de même le système des urgences de la police.