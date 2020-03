Confinement : les forces de l’ordre verbalisent ceux qui sortent sans attestation

À Amiens, la verbalisation est applicable et surtout appliquée en cas de flagrant délit. Les forces de l'ordre ont effectué des contrôles d'attestation sur un millier de personnes ce mercredi. Environ 10% d'entre elles ont été prises la main dans le sac. Par contre, la tâche des policiers était plus ardue dans un marché bondé de Paris. Devant le Sacré-Cœur, la discussion virait parfois au dialogue de sourds.



