Confinement : les policiers en première ligne

Les gendarmes et les policiers assurent une présence nuit et jour sur le terrain pour faire respecter les règles du confinement. Des règles simples que personne ne peut ignorer. Les contrôles qu'ils effectuent sont parfois musclés. En outre, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer des masques. Des outils que le ministère de l'Intérieur a demandé de réserver aux soignants.



