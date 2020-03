Confinement : renforcement des contrôles sur les bords de mer

Depuis jeudi, la priorité de la police municipale est de chasser les badauds du front de mer. Le footing sur la plage est désormais proscrit sur tout le littoral français. Et face au dilettantisme de certains Français, les forces de l'ordre se montrent de plus en plus sévères. Dès lundi, la procédure sera simplifiée pour une amende immédiate.



