Contrôles routiers : les forces de l'ordre en danger

Avec un refus d'obtempérer toutes les trente minutes dans l'Hexagone, un simple contrôle routier sur l'autoroute A6 peut dégénérer à tout moment. Pourtant, les gendarmes sont souvent confrontés à une telle situation. Et ce comportement dangereux n'est plus le seul fait de grand bandit et s'est banalisé. Absence de permis de conduire, alcoolémie, téléphone au volant... Pour éviter une sanction, certains automobilistes prennent des risques inconsidérés. Rien que sur ces deux dernières semaines, vingt-deux refus d'obtempérer particulièrement violents ont été signalés dans le pays.



Les agressions de gendarmes depuis un véhicule ont aussi augmenté de 45% par rapport à 2019. Plus question pour les agents de contrôler directement sur la route. Ils font venir vers eux le véhicule afin de procéder aux contrôles en toute sécurité. Autres mesures de sécurité sur ce type d'opération, l'équipement systématique de "stop stick", au cas où un conducteur tenterait de fuir.



Les automobilistes interpellés après un refus d'obtempérer sont automatiquement placés en garde à vue et risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.



