Coronavirus : les mutineries se multiplient dans les prisons à cause de la suspension des parloirs

À la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), la situation est confuse actuellement. Cent quarante détenus refusent de regagner leurs cellules. En cause, c'est l'une des prisons les plus peuplées de l'Hexagone et cette promiscuité inquiète les détenus en cette période d'épidémie au coronavirus. Ajoutée à cela, la suspension des parloirs. Une douzaine d'incidents a été recensée dans des établissements de la métropole aujourd'hui, dont le plus grave à Uzerche (Corrèze).



