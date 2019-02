VIDÉO - Corse : les images des violents incendies qui ont ravagé 1300 hectares de végétation

La situation est inquiétante. Ce dimanche matin, la Haute-Corse est toujours en proie à de violents incendies qui se sont déclarés samedi soir aux alentours de 20 heures. Plus de 1300 hectares sont partis en fumée sur la commune de Calenzana, lieu de l'incendie le plus violent. "Le feu est parti en début de soirée et a été rendu très rapidement inaccessible aux hommes et aux véhicules, poussé par un vent très fort tourbillonnant", explique un porte-parole du Sis 2B.





En tout, ce sont 110 pompiers qui ont dû intervenir sur ce feu attisé par des rafales vents pouvant aller jusqu'à 90 km/h et qui pourraient durer jusqu'à lundi. La Haute-Corse est d'ailleurs en vigilance Jaune pour le paramètre "Vent Fort" par Meteo France jusqu’à ce jour 15 heures.