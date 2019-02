VIDÉO - Deux adolescents mis en examen après avoir tiré à la carabine à plomb devant une synagogue à Sarcelles

Deux adolescents ont été interpellés samedi après avoir tiré à la carabine à plomb vendredi devant une synagogue de Sarcelles (Val-d'Oise) et blessant légèrement un homme au mollet, vendredi 15 février dernier. Le parquet de Pontoise avait retenu en l'état la circonstance aggravante d'antisémitisme. Pour Patrick Haddad, maire de Sarcelles, ce geste ne laisse pas de place au doute : "quand on tire sur une synagogue, c'est à priori antisémite", a-t-il estimé auprès de LCI.





Les deux jeunes, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés le lendemain de leur geste, à Sarcelles où vit une importante communauté juive, a ajouté le parquet, confirmant une information du Parisien. Ils ont été présentés lundi 18 février à un juge des enfants. Selon une source policière à LCI, l'un des mineurs a été mis en examen pour violences volontaires avec arme et en réunion et le second mineur pour violences volontaires avec arme et en réunion. Les deux ont été laissés libres et remis à leurs parents.





La circonstance aggravante d'appartenance à la religion, que le parquet avait relevée, n'a donc pas été retenue par le juge des enfants.