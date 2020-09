Covid-19 : les contrôles policiers s'intensifient pour faire respecter les mesures sanitaires

Face à la propagation du coronavirus, les forces de l'ordre ont réalisé des brigades et patrouilles dans les rues les plus festives. Celles-ci ont également effectué des visites inopinées dans les bars et restaurants. Dans le 10ème arrondissement, par exemple, des policiers en tenue civile ont contrôlé un par un les bars du quartier pendant près d'une heure. Pour l'heure, 800 contraventions ont été dressées à Paris, et une trentaine de fermeture administrative ont été décidées.



