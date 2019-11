Cruard reporter : plus fort que James Bond !

À l'aide d'un boîtier noir qui capte les ondes à travers le mur, les forces de l'ordre ou l'armée pourront déterminer la présence d'otages, la position et les mouvements des individus présents dans le local. En effet, ce système retranscrit les informations nécessaires via un smartphone. Il serait également capable de détecter et d'identifier le type d'arme utilisé par les preneurs d'otages. À noter que ce dispositif fonctionne avec le Wifi. Quelles sont les autres innovations ?



