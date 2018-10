Vidéo d'une agression violente à Nice : deux hommes recherchés par la police

Un homme au visage ensanglanté gisant au sol. Un autre qui le frappe à coups de pieds tandis qu'un groupe filme la scène rigole et l'incite à en faire plus. Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant une agression violente dans ce qui semble être le vieux Nice, la police a diligenté une enquête.





Sur les images, tournées de nuit, visiblement près du Palais de justice, on entend un groupe d'hommes se revendiquant de "Nice 06 000" encourager l'un d’eux à en "niquer" un autre à terre. L’enregistrement se termine sur un gros plan du visage de la victime en sang et inconsciente. Plusieurs protagonistes ont depuis été identifiés. La victime est un sans domicile fixe polonais de 40 ans. "Deux des personnes donnant des coups ou apparaissant sur la vidéo" ont également été identifiées, notamment grâce à des appels reçus par les enquêteurs, et sont recherchées par la sûreté départementale, a indiqué à l'AFP Patrick Mairesse, le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes.





La victime est également recherchée afin qu'elle donne sa version des faits.