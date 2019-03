Vidéo d'une interpellation à Grasse : un policier a-t-il tenu des propos racistes ?

Les autorités, de leur côté, prennent l'affaire au sérieux. Le maire de Grasse, Jérôme Viaud (LR) a réagi par voie de communiqué. Il évoque "une interpellation au cours de laquelle sont tenus les propos d'un policier municipal a priori inacceptables. Enregistré par une tierce personne et mis en ligne plus de dix jours après les faits, ce film ne montre qu'une partie de l'interpellation et occulte les menaces de mort proférées à l'encontre des policiers municipaux." Et d'ajouter : "Lorsque j'ai eu connaissance des faits au moment où ils se sont produits, j'ai immédiatement demandé au directeur général adjoint en charge de la police municipale de mener en interne, sans attendre, une enquête pour que tout la lumière soit faite et en conséquence que les mesures soient prises pour qu'un tel comportement ne se reproduise plus."





L'édile indique également avoir prévenu la procureure de la République de Grasse. Auprès de LCI, le parquet explique en effet avoir ouvert une enquête, confirmant une information de nos confrères de Nice-Matin.





