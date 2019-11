De mystérieux paquets de cocaïne s'échouent sur le littoral atlantique

Depuis la mi-octobre 2019, des paquets de cocaïne, avec une inscription "Diamante" ou "Brillante", ont été retrouvés sur les plages de l'Atlantique et ils n'en finissent pas. Rien qu'entre Arcachon et Lacanau, 73 kilos de drogue ont été saisis par les gendarmes. Pour éviter toute tentation, la municipalité a pris un arrêté préventif. Par ailleurs, les plages sont interdites d'accès. Rappelons que le transport de ce stupéfiant est passible de dix ans d'emprisonnement.



