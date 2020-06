De nouvelles tensions à Dijon après les violences "inédites" du week-end

Les tensions ont repris ce lundi dans le quartier des Grésilles à Dijon. La situation sur place est très tendue. Toutes les caméras de surveillance ont été détruites. Près de 200 personnes, parfois encagoulées et lourdement armées, sont rassemblées devant le bar où tout a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Les éléments des forces de l'ordre ont encerclé tout le quartier et se tiennent prêts à intervenir. La situation est inédite surtout pour la ville de Dijon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.