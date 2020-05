Fête improvisée sur une plage d'Arcachon : la préfète promet des sanctions

L'approche de l'été, la chaleur, l'envie de sortir. Onze jours après la fin du confinement, des dizaines de jeunes de Gironde n'ont pas hésité le week-end dernier à enfreindre les règles sanitaires imposées par le gouvernement en raison du Covid-19, ce, en se rassemblant pour faire la fête sur une plage d'Arcachon. Selon les autorités, ils étaient ainsi entre 80 et 100 une bonne partie de la nuit de vendredi à samedi regroupés sur le sable de la plage Pereire.

Selon la préfète de la région Fabienne Buccio, des jeunes ou groupes de jeunes s'étaient rassemblés tard vendredi soir, vers 22-23 heures sur une plage de la cité balnéaire, suscitant l'intervention de la police qui a eu le signalement par un appel téléphonique. "Les jeunes se sont éparpillés, (ont) disparu telle une nuée au moment où la police est arrivée, on n'en demandait pas plus", a-t-elle indiqué.

Mais une vidéo, qui a tourné depuis sur les réseaux sociaux, suggère un regroupement plus tard dans la nuit, "entre 70 et 100 jeunes rassemblés sur la plage et qui faisaient la fête, en se moquant complètement des moindres principes de précaution, de distanciation", a déclaré la préfète qui a promis lundi des "sanctions" et des "verbalisations" à l'encontre des organisateurs,