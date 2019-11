Des braquages dignes des films de Tom Cruise

Un gang de pilleurs de poids lourds a adopté une méthode similaire aux cascades de films pour prendre en chasse des camions transportant des cosmétiques, du tabac ou du matériel informatique. Depuis plusieurs mois, ils montent à bord de ces véhicules sur l'autoroute, à pleine vitesse. Une voiture s'approche au plus près du camion et un homme en sort pour s'attaquer aux portes de la semi-remorque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.