Des CRS menacés par des lettres anonymes

Des lettres anonymes ont été envoyées au domicile de certains CRS. Les auteurs promettent de s'en prendre à leur proche, en cas de nouvelles blessures chez des manifestants. "À partir de maintenant, ce sera œil pour œil", peut-on y lire. La lettre est signée de l'acronyme "ACAB", pour "All Cops Are Bastards". "Tous les flics sont des salauds", traduction en français. La menace est très mal vécue par les policiers.



