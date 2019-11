Des paquets de cocaïne s'échouent sur les plages de la côte atlantique

Des paquets de cocaïne quasiment pure ont été retrouvés sur la côte Atlantique. Les douaniers ou les promeneurs en ont localisés du Pays Basque à la Vendée. Depuis le 18 octobre 2019, 763 kilos ont été ramassés. Rien que ce 10 novembre, dix kilos de cette drogue ont été récupérés à Pornic et douze à Arcachon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.