Des plants de cannabis saisis dans une friche industrielle à Roubaix

Cette saisie record a eu lieu dans une friche industrielle en plein cœur de Roubaix. Une usine à drogue ultra organisée pouvant rapporter plusieurs millions d'euros. Cette forme de trafic florissant a connu un développement fulgurant ces derniers mois. Mais si cette saisie est exceptionnelle, elle n'est pas unique dans le Nord. Le phénomène s'y est installé à cause de sa proximité avec le Pays-Bas qui implante dans la région les graines, le matériel et le savoir-faire.



