Des renforts envoyés à Toulouse sur fond de trafic de drogue

Un cinquième meurtre a été enregistré à Toulouse en quelques semaines. La victime avait à peine 18 ans. Une mineure a également été grièvement blessée. Trois fusillades et trois morts en moins d'un mois, les habitants n'en peuvent plus. La mairie et les syndicats de police demandent un renfort de 200 à 250 policiers. Que se passe-t-il sur place ? Nos journalistes ont mené l'enquête.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.