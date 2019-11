Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : la suite de l’enquête

Les premiers résultats de l'enquête ne laissent pas de place au doute. Le surpoids du camion est la cause immédiate de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn. Le procureur de Toulouse a indiqué que le véhicule pesait "plus de 50 tonnes", alors que la capacité limite de la structure était de 19 tonnes. Les enquêteurs ne savent pas encore pourquoi le chauffeur s'est engagé sur ce pont, mais les gendarmes n'excluent aucune hypothèse.



