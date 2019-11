Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : les recherches se poursuivent

La journée du 18 novembre 2019 est marqué par l'effondrement d'un pont suspendu à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Trois véhicules, dont un camion, étaient sur le pont au moment de l'accident. Une jeune fille de quinze ans est décédée et deux autres personnes sont blessées. Pour l'heure, les raisons de cet effondrement restent inconnues. En attendant, les autorités continuent les recherches.



