VIDÉO - Un tunnel ferroviaire s'effondre dans les Alpes, un ouvrier enseveli

"Une victime est toujours ensevelie, mais le but est d'éviter le sur-accident et les secouristes progressent lentement dans le tunnel, (...) il y a toujours un risque d'éboulement", a précisé à l'AFP sur place le sous-préfet de Castellane Christophe Duverne, soulignant que "les deux autres ouvriers, choqués, ont été évacués". "Nous allons étayer pour sécuriser la structure et faire passer les équipes cyno-techniques, et ensuite procéder à l'extraction de l'ouvrier", a pour sa part détaillé le capitaine Franck Havard.





Une soixantaine de pompiers sont sur place, dont une douzaine de spécialistes du déblaiement et deux équipes cynophiles. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Digne-les-bains et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Castellane.

À noter que la RN 202, voisine, est fermée à la circulation à titre conservatoire.