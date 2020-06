Émotion après l'agression d'un policier à Lyon

Le week-end dernier à Lyon, un policier en civil a été frappé par une dizaine de personnes sous les yeux de sa compagne. Une agression intolérable pour les forces de l'ordre qui ont investi la place Bellecour ce lundi après-midi pour exprimer leur colère et leur indignation. Le procureur de la République a ouvert une enquête pour violence et réunion et avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.