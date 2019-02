Explosion et Incendie à Lyon : une femme enceinte et un enfant tués, la boulangerie avait déjà subi des menaces

Les deux victimes décédées pourraient être la femme et l'enfant de l'un des quatre blessés légers, qui a sauté de l'immeuble, a précisé une source proche de l'enquête. "J'ai entendu une explosion donc je suis sorti de ma voiture, il y a une personne qui s'est manifestée à la fenêtre et qui criait", témoigne au micro de LCI un homme qui se trouvait sur place au moment de la déflagration. "On a voulu le secourir donc on s'est mis à plusieurs pour le rattraper : il a tergiversé pendant bien 50 secondes alors qu'il était en train de suffoquer, de brûler. Et il criait qu'il y avait sa femme et sa petite", poursuit ce témoin avant d'ajouter : "Lui a sauté et malheureusement sa famille est décédée."