Mort d'une femme sur un manège dans l'Oise : un mannequin utilisé pour comprendre l'accident

La zone du parc a été fermée après l'accident mortel et des "équipes du parc ont pris en charge les visiteurs et familles impactées", ajoute dans son communiqué la direction du le Parc Saint-Paul, qui se tient à la "disposition" des secours, dépêchés sur place, pour "collaborer avec eux à la suite de cet accident". Ce dimanche, le parc avait rouvert ses portes à l'exception de l'attraction mise en cause. A bord de celle ci-, les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de l'Oise ont utilisé un mannequin pour tenter de mieux comprendre les causes de l'accident.